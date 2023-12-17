На востоке дожди с мокрым снегом, а на западе и севере порывы ветра: погода на завтра

18 декабря возможны небольшие дожди и мокрый снег в восточных областях Украины. На западе и севере предупреждают о порывах ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно с прояснениями. Небольшие (ночью в северных и центральных областях умеренные) дожди, на востоке страны с мокрым снегом, в большинстве западных областей и Одесской области ночью без осадков. На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается западный, 7-12 м/с, в западных и в северных областях местами порывы 15-20 м/с.

На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица.

Температура:

на западе будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +1 до +7 днем;

на севере будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +1 до +4 днем;

на юге будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +5 до +7 днем;

на востоке будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +1 до +4 днем.

Фото: погода на 18 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-20 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью и днем от 0 до +5. В Киеве ночью и днем от +2 - +4.