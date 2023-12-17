ua en ru
Вс, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На востоке дожди с мокрым снегом, а на западе и севере порывы ветра: погода на завтра

Воскресенье 17 декабря 2023 18:22
UA EN RU
На востоке дожди с мокрым снегом, а на западе и севере порывы ветра: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

18 декабря возможны небольшие дожди и мокрый снег в восточных областях Украины. На западе и севере предупреждают о порывах ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. Небольшие (ночью в северных и центральных областях умеренные) дожди, на востоке страны с мокрым снегом, в большинстве западных областей и Одесской области ночью без осадков. На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается западный, 7-12 м/с, в западных и в северных областях местами порывы 15-20 м/с.

На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +1 до +7 днем;
  • на севере будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +1 до +4 днем;
  • на юге будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +5 до +7 днем;
  • на востоке будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +1 до +4 днем.

На востоке дожди с мокрым снегом, а на западе и севере порывы ветра: погода на завтра

Фото: погода на 18 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-20 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью и днем от 0 до +5. В Киеве ночью и днем от +2 - +4.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Альтернативы мобилизации нет. Буданов назвал причину
Альтернативы мобилизации нет. Буданов назвал причину
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет