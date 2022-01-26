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Шмигаль про запаси газу: абсолютно достатньо до кінця опалювального сезону

Автор: Олександр Білоус

У підземних сховищах України зберігається понад 11,5 млрд кубометрів газу. Разом з власним видобутком цього вистачить до кінця опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 26 січня, яке транслювалося в Youtube.

"Стосовно газового питання, то у підземних сховищах зараз знаходиться понад 11,5 млрд кубометрів блакитного палива. Разом із власним видобутком цього буде абсолютно достатньо, аби так само впевнено завершити опалювальний сезон", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" має намір відновити імпорт газу. За інформацією РБК-Україна, НАК планує в лютому закупити близько 300 млн кубометрів і приблизно стільки ж у березні.

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