Шмигаль не бачить сенсу у витрачанні коштів на мобільні госпіталі

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить сенсу у витрачанні коштів на будівництво мобільних госпіталів. Зараз в Україні вистачає лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусів.

Про це прем'єр заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Шмигаль зазначив, що мобільні госпіталі будують ті країни, де є проблема з лікарняними ліжками для лікування пацієнтів з COVID-19.

"Реально, витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів, які потім згорнуть і викинуть, немає сенсу. У нас стоять порожні медичні установи з ліжками, де можна розміщувати людей", - сказав прем'єр.

Він додав, що зараз уряд підготував мобільний госпіталь Державної служби з надзвичайних ситуацій, який зможе оперативно переїжджати в ті точки, де буде в цьому необхідність.

"Ми плануємо таких госпіталів докупити ще кілька, щоб це були дійсно мобільні госпіталі. 100-120 ліжок здатність такого госпіталю, але він абсолютно повноцінно обладнаний усім обладнанням. Тобто це повноцінна лікарня, яка може надавати будь-які послуги", - сказав Шмигаль.

Зараз в Україні є один такий госпіталь, проте необхідності в ньому поки немає.

Нагадаємо, в кінці листопада Міністерство охорони здоров'я представило вимоги до тимчасових госпіталях для хворих СOVІD-19. Так, госпіталі повинні мати огорожу і смуги контролю, шириною не менше 15 метрів.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив 118 млн гривень, які спрямують на розгортання мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Краматорську.