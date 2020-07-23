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Шмигаль здійснює перший офіційний візит в Брюссель

Автор: Анастасия Рокитна

Разом з ним голова НБУ та міністр фінансів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль здійснює свій перший офіційний візит в Брюсель. Разом з ним новопризначений голова Нацбанку Кирило Шевченко та міністр фінансів Сергій Марченко.

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Про це повідомив Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

За його словами, євроінтеграційний рух України для українського уряду є важливим пріоритетом.

"Попереду - важливі зустрічі, перемовини та підписання надважливої для України угоди", - написав він.

Фото: Шмигаль разом з Марченком та Шевченком (telegram.org)

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що уряд готує ряд ініціатив, які повинні вивести відносини України та ЄС на новий рівень, при цьому він зазначив, що Кабмін налаштований прискорити виконання імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

Раніше повідомлялось, що Україна сподівається почати оновлення Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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