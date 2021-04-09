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Шмигаль різко відповів Кличку через локдаун: пропонує урізати його повноваження

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів меру Києва Віталію Кличку на прохання ввести загальнонаціональний локдаун в Україні. Він запропонував разом звернутися до президента за призначенням нового голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це він заявив у своєму Facebook.

За словами Шмигаля, в деяких регіонах після введення "червоної зони" карантину ситуація з поширенням коронавірусу вирівнялася. Але столиця досі залишається в ній, і міська влада має зосередитися на тому, як швидко пройти пік третьої хвилі COVID.

Прем'єр підкреслив, що мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко має свою відповідальність в питанні впровадження та контролю за ходом місцевого локдауна.

"Уряд завжди прислухається до порад і закликів представників місцевої влади, ми готові до співпраці. Якщо її мета - не політичний піар ... Але якщо у мера Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка ... І він вважає, що одночасно повноважень міського голови і голови КМДА йому недостатньо, щоб ефективно протидіяти COVID в столиці, тоді можемо разом звернутися до президента України з пропозицією про призначення нового голови КМДА ", - зазначив Шмигаль.

Відзначимо, сьогодні Кличко виступив з вимогою до уряду запровадити справжній загальнонаціональний локдаун в Україні та заборонити міжобласне транспортне сполучення.

Раніше Шмигаль в зверненні до місцевої влади закликав їх самостійно посилювати карантинні обмеження і не чекати вказівок зверху.

Нагадаємо, з приходом до влади президента Володимира Зеленського його команда намагалася прийняти закон про столицю, який розділить посади мера і голови Київської міської державної адміністрації. Але, як писало РБК-Україна, цим планам завадила пандемія.

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Новини України Віталий КличкоКМДАДенис ШмигальЛокдаун
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