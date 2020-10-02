Шмигаль розповів, коли відкриють КПВВ у Станиці Луганській

Контрольний пункт в'їзду-виїзду в Станиці Луганській, який тимчасово закрито через пожежі в Луганській області, відкриють після того, як припиниться щільне задимлення. Зокрема, наступного дня після повної стабілізації обстановки.

Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, КПВВ постраждав, але втрати незначні.

"Постраждав один модуль, він вигорів, але решту вдалося відстояти... як тільки буде можливість, зникне задимлення, і буквально за добу його можна буде відновити. Важливо, щоб там припинилося задимлення, спокійна була ситуація вже добу, і робота може бути відновлена", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем'єр розповів, що ситуація з пожежами в Луганській області контрольована, а вітер, через який напередодні поширювався вогонь, затих.

Він також зазначив, що постраждалі отримають по 300 тисяч гривень за повністю зруйнований будинок, 200 тисяч гривень за загиблого члена сім'ї, 50 тисяч - за часткове пошкодження будинку, 20 тисяч - за втрату господарства.