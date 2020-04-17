Шмигаль проведе відео-конференцію з Меркель

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 20 квітня проведе онлайн конференцію з канцлером Германії Ангелою Меркель. Про це повідомив сам Шмигаль у себе в Telegram.

За його словами, під час розмови планується обговорити, зокрема, фінансову підтримку України.

"20 квітня відвідаю Німеччину. Звісно, що у віртуальній формі. Коронавірус вніс корективи і в нашу роботу. Тому в понеділок, замість запланованого візиту в Берлін, проведемо відео-конференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Обговорюватимемо подальшу співпрацю, фінансову підтримку та хід реформ в Україні", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, у кінці березня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зокрема, йшлося про необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку ЄС та Світового банку.

Раніше Єврокомісія вирішила виділити 952 млн євро допомоги країнам Східного партнерства. Україна на підтримку невідкладних та короткострокових потреб для боротьби з коронавірусом отримає 190 млн євро.

Як повідомляло РБК-Україна, кілька днів тому Ангела Меркель представила концепцію виходу Німеччини з режиму ізоляції. З 4 травня в Німеччині відкриються перукарні та школи.