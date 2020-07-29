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Шмигаль просить МЗС сприяти посиленню українського експорту

Україна, Середа 29 липня 2020 14:28
Шмигаль просить МЗС сприяти посиленню українського експорту
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

МЗС просять переорієнтувати диппредставництва на підтримку експорту

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль просить Міністерство закордонних справ сприяти посиленню українського експорту. Прем'єр зазначив, що посилення експорту є критично важливим.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нам потрібно посилювати наш експортний потенціал. Тут буду просити МЗС провести реформу наших дипломатичних представництв, переорієнтувати їх на підтримку нашого експорту. Критично важливо", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в липні стало відомо, що Україна за півроку втратила майже 10% обсягу торгівлі з іншими країнами.

Як писало РБК-Україна раніше, в Нацбанку прогнозують, що в 2020 році через звуження зовнішнього попиту падіння світових цін на товари, які переважають в українському експорті, поглибиться у порівнянні з попереднім роком.

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