Шмигаль доручив розширити умови пільгової іпотеки та лізингу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів розширити умови пільгових іпотечних і лізингових програм. А також збільшити фінансування Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Повідомляється, що сьогодні Шмигаль провів нараду по роботі профільних державних установ.

"В цілому на сьогодні учасниками пільгових житлових програм є тисячі сімей. Наше завдання - максимально розширювати такі програми, щоб українці змогли вже сьогодні поліпшити свої житлові умови. Особливо це стосується громадян, які втратили своє житло в результаті війни на Сході, і інших пільгових категорій громадян", - зазначив він.

За підсумками наради прем'єр дав доручення Мінрегіону передбачити в проекті державного бюджету на 2022 докапіталізацію Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за умови паритетного залучення зовнішніх джерел фінансування.

Міністерство фінансів протягом двох тижнів має подати на розгляд Кабміну рішення, які дозволять розширити умови пільгових іпотечних і лізингових програм.