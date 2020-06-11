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Шмигаль оцінив ймовірність скасування місцевих виборів через коронавірус

Новини » Політика     11.06.2020 - 14:32
Шмигаль оцінив ймовірність скасування місцевих виборів через коронавірус
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прем'єр розповів, що може стати підставою для перенесення виборів

Глава уряду Денис Шмигаль оцінив ймовірність скасування місцевих виборів через ситуацію з коронавірусом. Усе залежить від того, чи буде в країні підстава для тотального обмеження.

Про це він сказав в ході прес-конференції з нагоди 100 днів роботи свого уряду.

"Якщо в Україні буде підстава для тотального обмеження, то ми будемо змушені перенести ці вибори", - заявив прем'єр.

Підкреслимо, в травні лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що перенести місцеві вибори в Україні неможливо навіть у разі нової хвилі пандемії. Для їх перенесення, пояснив парламентарій, необхідно вносити зміни до Конституції. "А зміни до Конституції - це дві сесії треба провести, тобто фізично вибори зупинити неможливо", - резюмував Арахамія.

Нагадаємо, в "Слузі народу" не виключають відставку Кабінету міністрів перед місцевими виборами в жовтні.

Як писало РБК-Україна, на місцевих виборах цього року український уряд планує протестувати формат онлайн-голосування, однак тільки у великих містах.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Денис ШмигальМісцеві вибориКоронавірус
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