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Шмигаль обговорив з віце-президентом НАН останні розробки українських науковців

Київ, Четвер 27 серпня 2020 15:33
Шмигаль обговорив з віце-президентом НАН останні розробки українських науковців
Фото: Анатолій Загородній та Денис Шмигаль (nas.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Загородній розповів прем'єру про важливість створення при президії НАН науково-технічної ради

Віце-президент Національної академії наук України Анатолій Загородній провів зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем й передав уряду пропозиції наукового колективу НАН щодо плану роботи та обсягів бюджетного фінансування Академії у 2021-му році.

Про це повідомляє прес-служба НАН України.

Під час зустрічі Загородній також розповів голові уряду про сучасний стан та здобутки академії, а також про заходи з підвищення ефективності її діяльності.

"Було наголошено на необхідності покращення фінансування пріоритетних напрямів наукових досліджень, забезпечення установ Академії науковим обладнанням, вжиття кардинальних заходів щодо ширшого залучення наукової молоді, у тому числі покращення умов оплати праці молодих науковців, а також подальшого розвитку Київського академічного університету", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Загородній розповів про важливість створення при президії НАНУ Науково-технічної ради, яка стане майданчиком для комунікації Академії з органами державної влади та наукоємними виробничими комплексами з метою практичної реалізації у промисловості академічних розробок.

"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час розмови з Анатолієм Загороднім зазначив, що поступ у розвитку України може бути досягнутий шляхом широкого використання досягнень науки, зокрема, інноваційних розробок і технологій та суттєвим розширенням інноваційної складової діяльності НАН України. Зокрема, згідно з завданням, поставленим президентом України Володимиром Зеленським, українські науковці мають активно долучатися до вирішення проблем, пов’язаних з епідемією COVID-19 в Україні", - цитує позицію голови уряду прес-служба НАНУ.

Крім того, Загородній поінформував Дениса Шмигаля про останні розробки українських науковців, спрямовані на протидію пандемії коронавірусу, а також запросив прем’єра відвідати НАНУ, аби особисто ознайомитися з останніми досягненнями вітчизняних вчених.

Нагадаємо, у липні цього року президент НАНУ Борис Патон, який раптово пішов з життя 19 серпня, в інтерв’ю урядовому виданню розповів, що бачить новим президентом Національної академії наук України директора Інституту теоретичної фізики ім.М.Боголюбова академіка Анатолія Загороднього.

Через пандемію вибори нового президента НАНУ були перенесені на осінь 2020-го року.

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