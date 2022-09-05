Шмигаль обговорив з Єврокомісією експорт електрики та газові перспективи України

Глава уряду у Брюсселі зустрівся з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Політики обговорили санкції проти Росії, а також енергетичне ембарго на російські ресурси.

Шмигаль заявив про перспективи збільшення експорту української електрики, якою можна замінити російський газ.

"Зараз торговельна потужність складає 300 МВт, тоді як потенціалу нашого експорту - до 2000 МВт. Розраховуємо на збільшення обсягів експорту електроенергії та будемо вдячні за підтримку Єврокомісії", - підкреслив прем'єр.

Шмигаль нагадав, що Україна має найбільші сховища газу і може стати "газовим сейфом" Європи.