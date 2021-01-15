Шмигаль назвав справедливу ціну на розподіл газу

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Справедлива ціна за розподіл природного газу в Україні становить близько 1,11 гривень за кубометр. Це середня ціна на сьогодні по Україні.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Як зазначив Шмигаль, ціна за розподіл газ може бути суттєвою цифрою в платіжці.

"Ціна формується для різних регіонів, для різних міст по-різному. На жаль, є доволі великий розрив. Наприклад, в Києві ціна за розподіл складає 0,4 гривні. А є у нас окремі області, де в окремих містах ціна складає 2,96. Тобто такий великий розподіл", - сказав він.

Прем'єр нагадав, що таке ціноутворення врегульоване законом.

"Ми попрацювали з профільним комітетом Верховної ради, запропонували законодавчі зміни. Зараз напрацьовується законопроект, який дасть змогу значно скоротити розрив", - повідомив він.

"Аналіз показує, що середньозважена ціна на розподіл газу в Україні складає 1,11 гривень. Десь в цих межах вона і мала б коливатись. Тоді людям буде зрозуміло, що вони платять справедливу ціну", - додав Шмигаль.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вирішив обмежити ціну на газ для населення. Під час карантину ціна не буде перевищувати 6,99 гривень за кубометр.

Газопостачальна компанія (ГК) "Нафтогаз України" готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.