Медична система України готова до третьої хвилі COVID, - прем'єр

Медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу. У лікарнях забезпечили максимально можливу кількість ліжок з підведеним киснем.
Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, на жаль, це факт. Зростає число захворювань і госпіталізацій, зростає навантаження на медичну систему ... У цій ситуації важливо не забувати про безпеку і дотримання карантинних обмежень", - зазначив він.
Він також закликав органи місцевої влади тримати дисципліну і відповідально підійти до організації протиепідемічних заходів.
"Медична система України готова до третьої хвилі, оскільки процес її посилення не зупинявся з початку пандемії. Ми забезпечили максимальне можливе число койко-місць з підведеною киснем. Їх загальна кількість понад 66 000 - це один з найвищих показників в Європі", - додав Шмигаль .
Відзначимо, до цього прем'єр говорив, що при третій хвилі зберігається загроза введення нового жорсткого локдауна по всій країні.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що чим більше українців отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза.