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Медична система України готова до третьої хвилі COVID, - прем'єр

Автор: РБК-Україна

Медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу. У лікарнях забезпечили максимально можливу кількість ліжок з підведеним киснем.

Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, на жаль, це факт. Зростає число захворювань і госпіталізацій, зростає навантаження на медичну систему ... У цій ситуації важливо не забувати про безпеку і дотримання карантинних обмежень", - зазначив він.

Він також закликав органи місцевої влади тримати дисципліну і відповідально підійти до організації протиепідемічних заходів.

"Медична система України готова до третьої хвилі, оскільки процес її посилення не зупинявся з початку пандемії. Ми забезпечили максимальне можливе число койко-місць з підведеною киснем. Їх загальна кількість понад 66 000 - це один з найвищих показників в Європі", - додав Шмигаль .

Відзначимо, до цього прем'єр говорив, що при третій хвилі зберігається загроза введення нового жорсткого локдауна по всій країні.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що чим більше українців отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза.

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