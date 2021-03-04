Шмигаль хоче бачити Вітренка міністром енергетики та віце-прем'єром

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль хотів би бачити Юрія Вітренко міністром енергетики, а також віце-прем'єром в уряді. Це необхідно для управління енергетичною сферою.

Про це він сказав на прес-конференції, яка транслювалася на каналі Youtube .

Як зазначив Шмигаль, кандидатура Вітренка є "однією з кращих на посаду глави Міненерго, оскільки він віддалений від різних груп впливу в енергетичній сфері.

За його словами, поєднання міністерської посади з посадою віце-прем'єра необхідно для "кращої координації в управлінні енергетичною сферою.