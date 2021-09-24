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Шмигаль: доступну іпотеку треба розширити і на невеликі міста

Автор: Сергей Новиков

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що програму доступної іпотеки треба розширити на невеликі міста. За його словами, на сьогодні іпотечні кредити видають вже 17 банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Підписано 847 кредитних договорів на загальну суму понад 722 млн гривень. Програма працює, і ми повинні розвивати її далі - не тільки в містах-мільйонниках, але і в невеликих містах - щоб більше українців могли отримати доступне і якісне житло", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив випуск облігацій внутрішньої державної позики на 20 млрд гривень, за рахунок цих грошей будуь придбані акції додаткової емісії держкомпанії "Українська фінансова житлова компанія" і профінансована доступна іпотека.

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Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль