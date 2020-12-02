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Шмигаль допускає призначення міністра енергетики до кінця року

Автор: РБК-Україна

У Кабінеті міністрів України може з'явитися повноцінний керівник Міністерства енергетики ще до кінця 2020 року. На сьогодні в уряді обирають підходящу кандидатуру.

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Про це в інтерв'ю "Журналу Кореспондент" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, поки немає шорт-листу кандидатів.

"Є лонг-лист, в якому присутні всі діючі заступники, і у кожного з них зберігаються шанси зайняти посаду міністра. Звичайно, будемо дивитися і на кандидатів зі сторони. Але їх коло досить вузьке. Це мають бути дійсно висококласні фахівці, здатні вести правильну політику в енергосекторі", - зазначив Шмигаль.

Він також наголосив, що кандидатуру в Раду будуть подавати. До кінця року в цьому напрямку будуть зроблені "певні кроки".

Нагадаємо, 20 листопада на позачерговому засіданні уряду Ольгу Буславець звільнили, а виконуючим обов'язки міністра енергетики призначили Юрія Бойка.

Він уже анонсував зростання тарифів на електроенергію для побутових споживачів, відповідне рішення буде прийнято найближчим часом. За його словами, це необхідно для того, щоб стабілізувати розбалансований ринок.

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Новини України енергетикаминистрДенис Шмигаль