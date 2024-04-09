Шмыгаль: задача к зиме - минимизировать риски для энергетики

"Еще один важный вызов сегодня - это энергетическая безопасность. Враг совершил ряд интенсивных атак на объекты энергетики. В первую очередь речь идет о тепловой генерации", - сказал он.

По его словам, "задача - до следующей зимы минимизировать риски для энергосектора, сделать так, чтобы у украинцев в домах было светло и тепло, а предприятия работали бесперебойно".

Направления правительства

Шмыгаль перечислил три основных вектора деятельности.

Первый - это собственно ремонты и привлечение помощи от партнеров. "Большие надежды возлагаем на Фонд поддержки энергетики Украины, куда наши международные партнеры внесли взносы более чем на 405 млн евро", - сказал он.

Премьер сообщил, что приоритетно направят средства на закупку оборудования для тех регионов, где ситуация самая тяжелая. В частности, для Харькова и Харьковской области.

Второе направление - децентрализация генерации. "Вместо больших уязвимых к атакам электростанций нужно десятки малых рассредоточенных объектов. Разворачиваем сеть когенерационных установок, которые поддержат работу критической инфраструктуры громад. Будем наращивать интенсивность работ в этой сфере", - сказал Шмыгаль.

Третье направление - это усиление ПВО. "Здесь также обращаемся за помощью к партнерам. Сейчас это приоритет для всей нашей команды", - добавил премьер.