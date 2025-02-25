Шмыгаль о соглашении по недрам: Украина и США обсуждают совместный инвестфонд

Украина и США обсуждают создание совместного инвестиционного фонда для развития экономики и безопасности. Киев будет инвестировать доходы от добычи минералов, а США будут предоставлять финансирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которого цитирует "Интерфакс-Украина" во время специальной встречи YES "Три года - Время побеждать".
Ведутся переговоры о создании совместного инвестиционного фонда, в который Киев будет инвестировать доходы от добычи критических минералов, а Вашингтон будет вносить наличные на развитие различных направлений.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина не рассматривает вопрос о добыче критических минералов без гарантированной безопасности и мирного плана. В процессе переговоров с США фокус делается на двух важных аспектах: обеспечении безопасности и экономическом сотрудничестве.
"Мы предлагаем одинаковые условия для европейских партнеров, для партнеров G7, - то есть для всех, кто участвует в поддержке Украины в течение этих трех лет", - отметил премьер.
Фонд будет разделен на два основных взноса: Украина будет инвестировать доходы от добычи критических минералов, тогда как США будут предоставлять наличные для инвестиций в безопасность, экономическое развитие и инфраструктуру Украины. Все финансовые взносы будут распределены примерно ровно, 50 на 50.
Этот фонд будет совместно управляться правительствами Украины и США, и первое соглашение о намерениях по его созданию уже готовится. Шмыгаль подчеркнул, что соглашение не является ничем экстраординарным и не содержит элементов, которые могут быть сравнимы с колониальными условиями.
Премьер также подчеркнул, что создание фонда не противоречит существующим соглашениям Украины с Европейским Союзом и международными финансовыми организациями, такими как МВФ и Всемирный банк.
Что касается критических минералов, Шмыгаль уточнил, что Украина уже исследовала месторождения 22 из 30 видов минералов, которые являются важными для ЕС, и имеет несколько меморандумов с европейскими партнерами.
На прошлой неделе США предложили Украине подписать соглашение по редкоземельным металлам, которое привез в Киев министр финансов Скотт Бессент. Однако команда Зеленского отклонила первоначальный проект, который предоставлял США доступ к стратегическим полезным ископаемым Украины.
Зеленский отверг это предложение и на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув, что оно не отвечает интересам Украины.
После встречи с Келлогом президент поручил своей команде "быстро и взвешенно" работать над новыми соглашениями с США, подчеркнув важность сильных и действенных соглашений для Украины.