Шмыгаль подтвердил готовность Украины подписать соглашение с США о полезных ископаемых

"Месседжи со стороны США, что они готовы подписывать это соглашение и с нашей стороны. Однозначный месседж: мы готовы подписывать это первое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда", - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что правительство согласовало это соглашение, и это общая позиция, президента, правительства и парламента, что это соглашение должно быть подписано.

"Мы готовы к коммуникации, разговору, готовы приехать подписать. Ожидаем сейчас обратной связи. Публично эту обратную связь, эти положительные сигналы мы имеем, ожидаем на дипломатическом уровне конкретных договоренностей", - рассказал Шмыгаль.

Соглашение с США

Напомним, правительство Украины одобрило текст рамочного соглашения о создании совместного инвестиционного фонда, куда будут передаваться доходы от природных ресурсов Украины. Кабмин уполномочил подписать соглашение первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Соглашение должно было быть подписано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США 28 февраля. Однако его встреча с президентом США Дональдом Трампом закончилась скандалом, после чего Зеленский покинул Белый дом без подписанного соглашения.

Советник по нацбезопасности президента США Майк Волц заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров по природным ресурсам с Зеленским, если президент Украины изменит свою позицию.