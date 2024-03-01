Шмыгаль назвал сумму помощи ЕС Украине в 2024 году из пакета в 50 млрд евро

Он поблагодарил ЕС за окончательное одобрение инструмента Ukraine Facility.

"Это 50 млрд евро в четыре года. Это поддержка инвестиций, поддержка нашей экономики и нашего движения к членству в ЕС. В этом году ожидаем получить 16 млрд евро бюджетной помощи от ЕС", - сказал премьер.

Шмыгаль также сообщил, что правительство сегодня одобрит соглашение с Еврокомиссией "Программа поддержки реформ и восстановления". Соглашение предусматривает увеличение общего бюджета программы до 374 млн евро. За счет этих средств предполагается восстановление разрушенных объектов инфраструктуры, поддержка малых фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции, модернизация пунктов пропуска, сопредельных с границей ЕС.

Премьер рассказал о других совместных проектах с международными партнерами. "Сегодня утвердим и подадим на ратификацию в Верховную раду соглашение со Словенией о поддержке программы гуманитарного разминирования в Украине. Словения предоставит грант на сумму более 50 млн гривен (1,5 млн евро), чтобы помочь нам быстрее пройти процесс такого разминирования", - добавил он.

Помощь Украине

Напомним 28 февраля что Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят до 2027 года 50 млрд евро долгосрочных кредитов. Первый транш на 4,5 млрд евро ожидается в марте.

По оценкам Минфина, Украине необходимо 3 млрд долларов помощи каждый месяц. Между тем, за январь-февраль Украина получила в сумме только 1,2 млрд долларов, в основном от Японии.

Украина рассчитывает на финансовую помощь от США в размере 11,8 млрд долларов в течение года. Однако эти средства сейчас заблокированы Конгрессом.