RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль назвал две причины улучшения ситуации со светом в Украине

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация в энергетике Украины улучшилась в последнее время из-за того, что вышли из ремонта два блока АЭС. Кроме того, упала температура воздуха.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"Благодаря заблаговременному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась", - сказал он.

В то же время, в Украине продолжат подготовку к осенне-зимнему периоду и развитие альтернативных источников генерации, сообщил премьер.

"Уже запустили программы государственной поддержки построения распределенного поколения. Есть первые примеры кредитования бизнеса и физических лиц для усиления энергетической устойчивости", - добавил он.

Шмыгаль напомнил, что президент Владимир Зеленский подписал закон о снятии ввозной пошлины и НДС для энергооборудования.

"С 27 июля закон вступил в силу. Теперь в льготном режиме граждане и бизнес могут завозить электрогенераторы, инверторы, аккумуляторы, зарядные станции", - рассказал глава правительства.

Ругаем, в последние дни ситуация с отключениями света в Украине значительно улучшилась. На 30 августа "Укрэнерго" не применяет графики отключений вообще. Это произошло после того, как 24 июля раньше на 10 дней был выведен из ремонта один из атомных блоков. Кроме того, понижение температуры воздуха существенно сократило потребление электроэнергии. Солнечная погода способствует увеличению поколения на солнечных станциях.

Эксперты прогнозируют, что отключения света в ближайшее время будут, но минимальны. "Возможно, на уровне одной очереди в будние дни. Думаю, в выходные все будут со светом", - рассказал РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света