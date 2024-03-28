Шмыгаль и Туск встретятся в Варшаве, обсудят границу и не только
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Польши Дональд Туск сегодня, 28 марта, проведут встречу в Варшаве. Они обсудят ситуацию на границе, а также другие вопросы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TNV24.
Встреча Шмыгаля и Туска состоится в канцелярии премьер-министра Польши, где состоятся консультации двух сторон.
Как отмечают польские СМИ, на встрече речь пойдет не только о ситуации в сельском хозяйстве и на польско-украинской границе, но и совместном производстве боеприпасов, энергетике и культуре.
Глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец отметил, что в "самых проблемных сферах" со среды проходят переговоры и встречи отдельных польских и украинских министров. Сегодня, кроме очной встречи двух премьер-министров, также запланирована встреча делегаций обоих правительств.
При этом чиновник заявил, что не стоит ожидать прорыва, например, соглашения о регулировании торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами.
Блокада границы
Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они высыпали украинское зерно. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.
Однако недавно фермеры разблокировали ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Хотя по другим направлениям продолжается блокада.
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