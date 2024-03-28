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Шмыгаль и Туск встретятся в Варшаве, обсудят границу и не только

Варшава, Четверг 28 марта 2024 10:21
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Шмыгаль и Туск встретятся в Варшаве, обсудят границу и не только Фото: глава правительства Польши Дональд Туск и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Польши Дональд Туск сегодня, 28 марта, проведут встречу в Варшаве. Они обсудят ситуацию на границе, а также другие вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TNV24.

Встреча Шмыгаля и Туска состоится в канцелярии премьер-министра Польши, где состоятся консультации двух сторон.

Как отмечают польские СМИ, на встрече речь пойдет не только о ситуации в сельском хозяйстве и на польско-украинской границе, но и совместном производстве боеприпасов, энергетике и культуре.

Глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец отметил, что в "самых проблемных сферах" со среды проходят переговоры и встречи отдельных польских и украинских министров. Сегодня, кроме очной встречи двух премьер-министров, также запланирована встреча делегаций обоих правительств.

При этом чиновник заявил, что не стоит ожидать прорыва, например, соглашения о регулировании торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они высыпали украинское зерно. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно фермеры разблокировали ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Хотя по другим направлениям продолжается блокада.

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Дональд Туск Польша Денис Шмыгаль Граница с Украиной
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