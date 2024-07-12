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Шмыгаль дал ряд поручений министерствам по Харьковской области

Харьков, Пятница 12 июля 2024 17:53
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Шмыгаль дал ряд поручений министерствам по Харьковской области Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 июля, ряд министерств получил поручение по улучшению ситуации в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль подчеркнул, что на сегодняшний день есть ряд задач и поручений, которые министерства и ответственные органы должны оперативно выполнить.

Реабилитационные отделения в многопрофильных больницах

Премьер объяснил, что кластерные и сверхкластерные медучреждения должны заключить договоры с НСЗУ по пакетам реабилитационной помощи.

"Это необходимо сделать до 1 ноября этого года", - отметил он.

Дополнительные механизмы для льготного кредитования предприятий

Шмыгаль объяснил, что Минфин и Минэкономики должны разработать дополнительные механизмы и возможности льготного кредитования предприятий в Харьковской области. К этой работе, по словам премьера, следует приобщить Национальный банк и государственные банки.

Перераспределение гуманитарной помощи

"Минэнерго и Мининфраструктуры должны проработать вопросы перераспределения предоставленных в виде гуманитарной помощи когенерационных установок", - заявил Шмыгаль .

Он пояснил, что прифронтовые регионы должны получать такие установки и мини-ТЭЦ в первую очередь.

Ремонт гидротехнических сооружений

Премьер подчеркнул, что Минокружение и Госагентство должны принять меры по проведению капитального ремонта гидротехнических сооружений Краснопавловского водохранилища.

Поиск альтернативных источников водоснабжения

Шмыгаль подчеркнул, что Мининфраструктуры, Минокружающая среда и областные власти должны проработать вопросы возможных альтернативных источников водообеспечения области и защиты объектов водохозяйственной инфраструктуры.

"Эти задачи надо выполнить в максимально сжатые сроки, потому что для Харьковской области это приоритетные вопросы", - подчеркнул он.

Премьер также отметил, что они наработали еще целый ряд и других вопросов, не менее срочных.

"Просьба взять все это в работу и оперативно выполнить. Необходимо поддержать людей, поддержать Харьковскую область", - сказал он.

Напомним, что российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Харьков и область. В результате в городе зафиксированы многочисленные повреждения.

Заметим, что, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские военные используют Харьков как полигон для тестирования новых видов боеприпасов.

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Денис Шмыгаль Харьков Война России против Украины
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