Шмыгаль анонсировал визит в Украину коллегии европейских комиссаров на следующей неделе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал визит коллегии европейских комиссаров в Украину на следующей неделе. Во время визита планируется обсуждение вопросов безопасности, экономического сотрудничества и интеграции в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

На следующей неделе Украину посетит коллегия европейских комиссаров. В рамках визита планируются совместные консультации правительства с представителями Еврокомиссии, а также ряд двусторонних встреч.

Главными темами обсуждения станут сотрудничество в области безопасности и обороны, усиление санкций против России, экономическое взаимодействие между Украиной и ЕС, а также интеграционные процессы нашей страны в Европейский Союз.

"Этот визит в день третьей годовщины полномасштабного вторжения России станет еще одним сильным сигналом Европейского Союза в поддержку нашего государства", - отметил Денис Шмыгаль.