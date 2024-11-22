Шмыгаль анонсировал выделение Украине 50 млрд долларов под российские активы

"Работаем над тем, чтобы до конца года заработал механизм, по которому Украина получит 50 млрд долларов от стран G7. Это средства, которые будут предоставлены нашей стране благодаря использованию доходов от замороженных российских активов", - сказал он.

По его словам, это поможет обеспечить нашу устойчивость и продолжить быстрое восстановление.

Безвозвратная помощь на 50 млрд долларов

В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

США обещали выделить 20 млрд долларов из этих 50 млрд долларов, они еще не предоставлены, но отчеты из США указывали, что деньги готовятся в этом году.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что безвозвратная помощь стран G7 за счет российских активов начнет поступать уже в ближайшее время.

Как отметил Пышный, международные партнеры существенно приблизились к предоставлению Украине безвозвратного займа, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов, объемом до 50 млрд долларов в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.

"Достижения соответствующих договоренностей, которые дают Украине рассчитывать на то, что эта сумма будет доступна в ближайшее время, уже в следующем году", - сказал он.

По его словам, сейчас проходят бюрократические процессы в США, Европе и Японии по условиям предоставления 50 млрд гривен.

Глава НБУ напомнил, что инструмент был согласован лидерами G7 на политическом уровне, и сейчас он приобретает "окончательные, на техническом уровне очертания".