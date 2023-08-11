Шмыгаль анонсировал новую форму обучения в дистанционных школах

Кабинет министров Украины принял решение ввести новую форму обучения в дистанционных школах
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.
"Вводим новую форму обучения в выбранных дистанционных школах в каждой области. Учащиеся будут изучать украинский компонент школьной программы. Это 6-8 часов в неделю", - сказал Шмыгаль.
Остальные предметы, по его словам, дети овладеют в школах стран, где находятся.
Следует отметить, что в Министерстве образования спрогнозировали, что 80-85% украинских школ смогут начать учебный год в смешанном формате или очно. Речь идет о регионах, которые находятся в относительном тылу.
При этом новый министр образования подчеркнул, что хочет, чтобы с 1 сентября большинство школьников и студентов вернулись за парты.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с 1 сентября в школах Украины будут действовать три формата обучени . В каждой области свой - в зависимости от ситуации безопасности.
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