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Шмыгаль о 411 млрд убытков экономике Украины: это без учета оккупированных районов

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Пока потребности Украины на восстановление выросли до 411 млрд долларов. В то же время сумма причиненного ущерба не включает данные о потерях на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Энергетическая инфраструктура, жилье, критическая инфраструктура, экономика и гуманитарное разминирование - наши 5 приоритетов на этот год. Часть работ по восстановлению уже была сделана, и я благодарен за это нашим партнерам из ЕС, США и Всемирного банка", - заявил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, сумма нанесенного Украине ущерба и потребностей на восстановление пока не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях. Данные будут дополнены после деоккупации территорий нашими воинами.

"Благодарны Всемирному банку за актуальный и основательный анализ, который станет для нас и наших партнеров важным инструментом реализации проектов восстановления - восстановления, которое уже началось", - пишет Шмыгаль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что восстановление экономики Украины после вторжения России обойдется в 411 млрд долларов. Это со своей стороны в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП в 2022 году.

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