На пути повстанцев "Вагнера" к Москве подорвали мост

Судя по видео от очевидцев, мост в итоге уцелел.

По данным канала, в момент происшествия там проезжал автомобиль, в котором находилась семейная пара и их трехлетний ребенок. Пострадавшим потребовалась помощь врачей скорой помощи.

Бунт Пригожина

Владелец военной группы "Вагнера" Евгений Пригожин начал 23 июня военный переворот в России. Его войска идут на Москву, захватывая города. До российской столицы мятежникам осталось около 100 км.

Министерство обороны Великобритании заявило, что действия наемников группы "Вагнера" "представляют собой наиболее серьезный вызов российскому государству за последнее время".

Все, что известно на это время о бунте Пригожина, читайте в материале РБК-Украина.