На пути к энергостабильности. Почему Украине нужны новые генерирующие мощности

На фоне нестабильности в энергосистеме Украины, обусловленной регулярными обстрелами и уязвимостью инфраструктуры, вопрос обеспечения страны надежной и дешевой электроэнергией становится все более актуальным. О том, в каком направлении движется энергетика – в материале РБК-Украина.

Кризис в энергетике

Потеря энергетических мощностей из-за военных действий, повреждения инфраструктуры и дефицита топлива создали значительный дефицит электроэнергии.

Если в результате первой волны обстрелов россияне повредили около половины энергосистемы, то после возобновления ракетных ударов уничтожено около 70% генерации электроэнергии. В частности, уничтожено 80% генерации ДТЭК, вся генерация государственного "Центрэнерго", выведены из строя две гидроэлектростанции.

Единственный тип генерации, который избежал разрушений, – атомная генерация. Учитывая захват россиянами еще в 2022 году самой большой в стране Запорожской АЭС, сейчас под контролем "Энергоатома" остаются 9 энергоблоков на трех действующих атомных электростанциях – Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской. Их общая мощность достигает 7,8 ГВт.

Начиная с 2023 года, НАЭК "Энергоатом" увеличивает выработку электроэнергии на энергоблоках АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории.

В 2023 году было произведено на 4,8 млрд кВт-ч больше, чем в предыдущем году. Уже в этом, в 2024-м, запланировано сгенерировать еще на 1,2 млрд кВт-ч больше, чем в прошлом.

Впрочем, этого, очевидно, не хватает. Более того, по информации заведующего отделением атомной энергетики Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Владимира Борисенко, 80% энергоблоков наших атомных электростанций уже отработали 30-летний проектный срок эксплуатации. В мире этот показатель составляет 68%. Так что рано или поздно они будут выводиться из строя, а над тем, чем их заменить, нужно было думать еще "вчера".

По данным МВФ, дефицит энергомощностей сохранится, по меньшей мере, до 2026 года, и без значительных инвестиций в новые мощности проблему не решить.

Большое количество электроэнергии не может появиться ниоткуда за короткое время. Даже через три года, без значительных инвестиций в строительство новых энергетических мощностей, Украине не удастся решить проблему дефицита электроэнергии.

Коридоры возможностей

Фактически, украинским властям приходится думать о том, как решить сразу две задачи – как обеспечить безопасную диверсификацию источников электроэнергии уже сейчас и формировать контур энергетической системы на послевоенный период.

Временным решением по преодолению дефицита электроэнергии уже сегодня стал ее импорт из дружественных стран. Кабмин стимулирует к импорту, прежде всего, крупные платежеспособные предприятия. Согласно существующим правилам предприятие может гарантировать себе работу без отключений в случае, если 80% электроэнергии от его потребления будет импортной. На сегодня разрешенный максимум на импорт электроэнергии из Европы составляет 1,7 ГВт или 40,8 ГВт-ч в сутки.

Впрочем, импорт электроэнергии является очень дорогостоящим решением и вряд ли будет отвечать потребностям экономики в долгосрочном периоде. К примеру, в январе 2023 года стоимость импорта электроэнергии из ЕС составляла около 6-8 гривен за киловатт-час.

Несмотря на катастрофические разрушения, есть надежда на то, что будет восстановлена хотя бы часть угольной генерации. По крайней мере, генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев заявлял, что компания в этом году сможет аккумулировать на восстановительные работы 3,9 млрд грн. Но это вчетверо меньше, чем нужно для полного восстановления (14 – 16 млрд грн).

Кроме того, на период боевых действий эти инвестиции крайне рискованны, ведь ТЭС – это крупные объекты, расположение которых хорошо известно российским военным. С начала полномасштабного вторжения РФ атаковала ТЭС "ДТЭК Энерго" более 180 раз.

В условиях войны большая надежда возлагается на развитие так называемой распределенной генерации – множества небольших локальных энергообъектов, расположенных по всей Украине. В распределенной генерации комбинируются разные источники энергии: газопоршневые установки, газовые турбины, солнечные панели и аккумуляторы, ветряные мельницы, когенерация. А главное – потребители вовлекаются в производство энергии, устанавливают собственные генерирующие установки. Главное, что такую систему практически невозможно уничтожить ракетами.

Задача правительства в развитии распределенной генерации – обеспечить людей и бизнес доступными финансовыми ресурсами для приобретения энергетического оборудования и максимально упростить процедуры, связанные со строительством и подключением к сетям. Уже запущены государственные программы беспроцентного кредитования домохозяйств и льготных кредитов для бизнесов, ОСМД и ЖСК. Да, распределенная генерация является отличным решением сейчас, но имеет и обратную сторону – высокая стоимость такой электроэнергии.

Особенно это чувствуется на контрасте с себестоимостью атомной энергии, которая остается самой низкой – 0,7-0,8 гривны за киловатт-час. К счастью, в Украине есть два недостроенных блока Хмельницкой АЭС, а в Болгарии соответствующее оборудование, которое она готова продать с существенным дисконтом от реальной стоимости. Завершение проекта выглядит рациональным способом обеспечить энергетическую самодостаточность страны и в ближайшем будущем.

Атомные дрязги

На Хмельницкой атомной электростанции третий энергоблок готов на 80% и его завершение требует еще 2,5-3 лет. После завершения этот блок обеспечит дополнительные 1100 МВт мощности, что эквивалентно потреблению Киева. Четвертый блок ХАЭС готов на 25%, и в его завершении требуется около пяти лет. Украина уже инвестировала 2 миллиарда долларов в эти проекты.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дало положительную оценку намерениям Украины завершить строительство новых блоков, признав проект оправданным и своевременным.

"Украина сегодня имеет уникальное окно возможностей для развития атомной энергетики, но его реализация зависит от политической воли и быстрого принятия необходимого законодательства", – резюмирует эксперт по энергетической политике Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В то же время у проекта немало критиков. Некоторые из них утверждают, что без участия России нельзя запустить советские реакторы типа ВВЭР-1000, которые используются на украинских АЭС. Однако Украина успешно эксплуатирует 9 блоков такого типа без участия страны-агрессора, а завод Škoda в Чехии производит аналогичные реакторы. Важно также отметить, что Украина, уже перейдя на поставки ядерного топлива из других стран, таких как США и Швеция. Новые реакторы в Украине тоже не будут использовать российское топливо.

Для других оппонентов более чувствительна угроза коррупционных рисков. Они отмечают, что любой крупный государственный проект непременно обрастает громкими коррупционными разоблачениями. Аргумент правильный, но вряд ли он касается вопросов энергетической стратегии, ведь предотвращение преступлений – это прерогатива правоохранительных органов.

Не следует отвергать и политические разногласия между разными фракциями, имеющими разные видения будущего энергосектора Украины. Также усложняет ситуацию и бюрократическая волокита.

Во всяком случае, именно политический фактор затормозил процесс достройки.

Несмотря на то, что комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и 17 июня принял правительственный проект закона о завершении строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции, этот законопроект так и не был принят.

Американский интерес

Несмотря на политическое сопротивление, у проекта появились сильные союзники. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, для проекта по достройке новых блоков Украине важно получить международное финансирование. В 2023 году ЕС выделил 50 миллионов евро на модернизацию украинских АЭС. Еще большую помощь могут оказать США, признающие строительство новых атомных электростанций в Украине стратегически важным для обеспечения энергетической безопасности.

"Во-первых, атомная энергия составляет 50% энергоснабжения Украины сегодня. Поэтому нельзя игнорировать существование ядерной энергетики в этой стране. Но усилия, прилагаемые не только США, но и нашими союзниками, – комплексная стратегия, призванная помочь решить проблему нехватки энергии, возникшая в результате (российских, – ред.) атак", – заявляла на брифинге в Киеве специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Очевидно, что подобная позиция Соединенных Штатов во многом обусловлена интересами американского энергетического гиганта Westinghouse Electric Company. Эта компания уже поставляет топливо на украинские атомные станции и именно она заявила об интересе к достройке блоков ХАЭС.

"В долгосрочной перспективе украинское правительство будет самостоятельно решать, как будет производить электроэнергию. Но для быстрого решения проблемы, наращивание атомной энергетики является абсолютно рациональным решением, наряду с другими усилиями, которые прилагают наши партнеры", — подчеркнула Прицкер.

Однако украинских потребителей электроэнергии мало волнуют подводные камины большой политики. Им нужен стабильный ток адекватной ценой. И дополнительные атомные 1100 МВт в энергосистеме могут иметь решающее значение для стабильного энергоснабжения не только и в условиях войны, но и после ее окончания. Главное не потерять драгоценное время, ведь промедление и нерешительность может стоить Украине очень дорого.