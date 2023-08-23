Путь к победе или "усталость от войны": готовы ли украинцы на уступки Москве

По данным опроса, готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили несколько больше - 18% украинцев. На сокращение ВСУ в мирное время, якобы обсуждаемое в Стамбуле в 2022 году, готовы согласиться не более 13% украинцев. Предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 17-18% опрошенных.

Верят ли украинцы, что их партнеры существенно снизят поддержку Украины

В основном украинцы не верят, что их партнеры существенно снизят поддержку Украины, если в ближайшие 3-4 месяца она не достигнет существенных успехов на поле боя в ходе контрнаступления. С этим соглашается почти треть украинцев, но относительное большинство, около 46%, не разделяют такое мнение.

Что должно делать украинское военно-политическое руководство, если агрессор усилит ракетные обстрелы украинских городов

Относительное большинство, 42% украинцев, считают, что если агрессор усилит ракетные обстрелы украинских городов, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, Украина все равно должна продолжать воевать, несмотря ни на что. Еще 21% респондентов предпочел бы попытаться заморозить конфликт, но не идти на уступки России. Еще 23% опрошенных считают, что в таком случае следует начать переговоры с агрессором о прекращении войны.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 9 по 15 августа 2023 года по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий среди 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%