Шлапак: пенсійна реформа повинна враховувати інтереси всіх категорій населення

Пенсійна система в нашій державі повинна бути реформована в результаті законодавчих змін, які будуть сприяти наповненню Пенсійного фонду України. Про це в ефірі програми "Зворотний відлік. Парламентські" розповіла лідер партії "Соціальна справедливість" Алла Шлапак, передає РБК-Україна.

На думку Шлапак, пенсійна система має бути гнучкою, справедливою і дієвою.

"Позиція нашої партії щодо пенсійної реформи чітка: реформа потрібна, і вона повинна враховувати інтереси всіх категорій населення без винятку. Це стосується і сьогоднішніх пенсіонерів, які отримують мізерні виплати від держави, і майбутніх пенсіонерів – зараз працюючого населення, які, сплачуючи відповідні внески із заробітних плат, розраховують на підтримку держави в майбутньому", - зазначила Шлапак.

На думку лідера "Соціальної справедливості", українці, які вже досягли пенсійного віку, заслуговують, відпрацювавши роками, на гідні виплати, а не на мізерні кошти, які сьогодні пропонує їм Пенсійний фонд. Разом з тим проблему його наповнення в "Соціальній справедливості" пропонують вирішувати шляхом паралельного впровадження системи спеціальних рахунків для майбутніх пенсіонерів.

"Держава повинна гарантувати захищеність таких спеціальних рахунків. Доцільно також створити ринок страхових послуг, якими будуть займатися пенсійні страхові компанії. Так працює більшість цивілізованих країн", – пояснила політик.

За її словами, принцип полягає в тому, що кожна людина з першого року своєї трудової діяльності починає забезпечувати себе пенсією, відкладаючи частину місячної зарплати на персональний пенсійний рахунок.

Шлапак підкреслила, що особливої уваги з боку держави потребують сотні тисяч українців, які у складні 90-ті роки були позбавлені можливості офіційного працевлаштування та через це не мають необхідного стажу. Держава зобов'язана вирішити цю проблему, і конкретні кроки потрібно зробити в найближчі два роки, впевнена політик.

В "Соціальній справедливості" переконані, що пенсійний вік повинен бути чітко прив'язаний до якісних показників життя людини, а не до фінансової порожнечі Пенсійного фонду України.

"Не можна підвищувати пенсійний вік, поки ми не досягнемо відповідної якості життя", – резюмувала Шлапак.