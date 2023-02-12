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Шквальный ветер и мокрый снег: где сегодня в Украине ждать непогоды

Фото: сегодня восток и юг Украины накроет мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 12 февраля, восточные и южные области Украины накроет мокрый снег. При этом по всей стране ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня днем на востоке и юге Украины, а также в Карпатах мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами по всей стране возможны порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут от -2 до +3 градусов, на юге и Закарпатье до +6 градусов. Ночью температура опустится до -1 -6 градусов, а в Карпатах до -9 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, но без существенных осадков. На дорогах гололедица. Днем возможны порывы ветра до 20 м/с.

В столице днем температура воздуха ожидается от 0 до +2 градусов, а ночью от -2 до -4.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные.

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