Шкрибляк, Дубиль и БФ "Надежда" передали Силам обороны РЭБы более чем на 12 млн гривен

Анатолий Шкрибляк и БФ молодежной инициативы "Надежда" передали защитникам и защитницам РЭБ на сумму 12 млн гривен. Речь идет о РЭБах с иммерсионной системой охлаждения, терморегуляцией и высокой мощностью, а также мобильных РЭБ-системах в рюкзаках для пехоты.

"Мы с командой и друзьями системно поддерживаем военные подразделения Вооруженных сил Украины, пограничников, ГУР - Кирилла Буданова. Наша миссия - спасать жизнь. И именно такую функцию выполняют РЭБ-системы", - пояснил председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по здоровью нации Валерий Дубиль.

Он пояснил, что РЭБы ведут "электромагнитное сражение" и выполняют несколько важных функций.

"Во-первых, РЭБ сбивает работу и снижает эффективность систем врага, создавая препятствия и ошибочные цели. Во-вторых, нейтрализация РЭБ противника – это защита личного состава и техники от самонаводящегося оружия и технических средств разведки. И, в-третьих, сбор информации на основе перехвата сигналов по каналам связи между военными, радиолокационных станций, станций радиопомех", - отметил Валерий Дубиль.

По его словам, РЭБы стратегического уровня охватывают радиус от сотен до тысяч километров. А РЭБы оперативно-тактического – на несколько десятков.

"Часть передовых РЭБ наша команда волонтеров "Надежда" уже доставила на самые горячие направления, в частности, Боровая, Орехов, Краматорск, Покровск, Чугуев, Павлоград. Мы и дальше будем поддерживать Украину и наших мужественных воинов, которые делают все возможное, а иногда невозможно, для уничтожения врага. Война касается каждого. Равнодушие приближает линию фронта. Наше будущее зависит только от наших ежедневных усилий", – сказал Анатолий Шкрибляк.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" ежедневно поддерживает боевые подразделения сил обороны, а также реализует гуманитарную миссию по медицинским учреждениям Украины.

"С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину мы с командой фонда, друзьями и партнерами помогаем армии, больницам, госпиталям и госпиталям. Я искренне благодарен всем, кто продолжает поддерживать Украину. Спасибо Алексею Омельяненко, Святославу Нечипоренко, Владлену Никитину, Анатолию . Верим в наше Государство", – добавил Валерий Дубиль.