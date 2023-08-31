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Для школьников и учителей готовят новацию. Завтра представят детали

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр образования и науки Оксен Лисовой вместе со своими командами готовят новацию для украинских школ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Федоров и министр Лисовой вместе со своими командами готовят очень положительную новацию для наших школьников, для родителей, для учителей. То, что действительно будет помогать", - сообщил президент.

Зеленский отметил, что детали данной новации станут известны уже завтра.

Глава государства также сегодня поздравил с годовщиной Киевский политех. Он отметил, что пообщался со студентами и преподавателями и подчеркнул, что образование всегда будет оставаться тем элементом, который дает силу людям и государству, который позволяет развиваться и становиться крепче несмотря ни на что.

"Особенно хочу поблагодарить сегодня тех наших студентов и преподавателей, тех наших педагогов, которые не просто получают или помогают получить образование, а делают образовательный процесс таким практическим, который нужен именно сейчас, когда светлый ум наших людей помогает, в частности, украинской "оборонке". Хорошие проекты есть у наших студентов, сильные проекты. Минстратегпрому есть что реализовывать", - добавил президент.

Напомним, на днях министр образования и науки заявил, что МОН планирует разработать новую модель оплаты труда учителей и директоров школ.

Когда ждать перемен и какими они будут, читайте в материале РБК-Украина.

Ранее мы также рассказывали, каким будет формат обучения в школе в этом году.

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