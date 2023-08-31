Школьников в Крыму с 1 сентября отправят на курсы военной подготовки

"В 5-9 классах будет запущен курс внеурочной деятельности "Основы военной подготовки" с 1 сентября, также учащиеся 10-11-х классов в рамках федеральной рабочей программы ОБЖ будут изучать четыре модуля по основам военной подготовки", - говорится в сообщении российского Министерства образования, науки и молодежи региона.

При этом, как пишут росСМИ, в аннексированном Крыму уже организовали семинар-практикум. В нем приняли участие 25 учителей, которые проходили курсы по строевой и тактической подготовке, сборке-разборке АК-47, тактической медицине, организации быта в полевом лагере и обращению со средствами индивидуальной защиты и РХБЗ.

Отметим, что в Крыму местные оккупанты постоянно занимаются милитаризацией детей. Там постоянно проводятся так называемые "патриотические акции". Так, ранее сообщалось, что в Крыму детей в школе начали учить обращаться с оружием. В сеть даже попало видео, как младшие школьники разбирают и собирают автомат.

Кроме того, в Крыму к 9 мая учеников некоторых школ заставляли делать медали для российских оккупантов, убивающих украинцев.