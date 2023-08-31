RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Школьников в Крыму с 1 сентября отправят на курсы военной подготовки

Фото: школьников в Крыму с 1 сентября отправят на курсы военной подготовки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Крымские гауляйтеры решили обучить школьников азам военной подготовки. Для этого с 1 сентября в школах будет спецкурс, который пройдут все ученики, начиная с 5 класса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В 5-9 классах будет запущен курс внеурочной деятельности "Основы военной подготовки" с 1 сентября, также учащиеся 10-11-х классов в рамках федеральной рабочей программы ОБЖ будут изучать четыре модуля по основам военной подготовки", - говорится в сообщении российского Министерства образования, науки и молодежи региона.

При этом, как пишут росСМИ, в аннексированном Крыму уже организовали семинар-практикум. В нем приняли участие 25 учителей, которые проходили курсы по строевой и тактической подготовке, сборке-разборке АК-47, тактической медицине, организации быта в полевом лагере и обращению со средствами индивидуальной защиты и РХБЗ.

Отметим, что в Крыму местные оккупанты постоянно занимаются милитаризацией детей. Там постоянно проводятся так называемые "патриотические акции". Так, ранее сообщалось, что в Крыму детей в школе начали учить обращаться с оружием. В сеть даже попало видео, как младшие школьники разбирают и собирают автомат.

Кроме того, в Крыму к 9 мая учеников некоторых школ заставляли делать медали для российских оккупантов, убивающих украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим