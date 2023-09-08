Школьники на уроках истории будут изучать войну с РФ: в учебники добавят раздел

В школьные учебники по истории добавят новый раздел. Школьники будут изучать полномасштабную войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в эфире телемарафона.

"Мне кажется, что важно уже начать добавлять информацию о полномасштабной войне и защите нашей страны, смелости украинцев для того, что старшеклассники не брали эту информацию с TikTok", - сказал министр.

Он отметил, что сроки, когда в школьных учебниках по истории появится глава о полномасштабной войне, зависит от Министерства образования и науки. Но, по мнению Федорова, это следует делать срочно, особенно в условиях распространения российской пропаганды.

"Это нужно срочно. Этот вопрос нужно решать до нового года, больше времени у нас нет", - добавил Федоров.

Пропаганда России

Следует отметить, что Россия активно занимается распространением пропаганды не только на своей территории. Оккупанты тратят миллионы долларов на распространение пропаганды на захваченных украинских территориях, а также во многих странах мира.

Кроме того, россияне пытаются ввести в оккупированных школах военное образование, научить детей использовать оружие. Как отмечает британская разведка, таким образом, Кремль пытается подготовить школьников к войне.

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