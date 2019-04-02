Усі школи Києва відновили навчання

Фото: Микола Поворозник (kievcity.gov.ua)

У КМДА зазначили, що за 13 тиждень захворюваність на ГРВІ та грип серед школярів знизилася на 14,6%

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив, що у всіх столичних навчальних закладах відновлено навчальний процес. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, призупинень навчального процесу через захворюваність на грип та ГРВІ не зареєстровано.

"Із 2 квітня заклади загальної середньої освіти відновили освітній процес після весняних канікул. Наразі всі вони працюють у штатному режимі: призупинень навчального процесу через захворюваність на грип та ГРВІ не зареєстровано", - сказав Поворозник.

Він поінформував, що за 13 тиждень 2019 року захворюваність серед школярів знизилася на 14,6% - 2 612 випадків. Загалом зареєстровано 10 422 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 352,4 та є нижчим епідемічного порогу на 58,8%. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року.

"У столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 5%, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло - 6 692 особи (зниження на 7,7%), дорослих - 3 750 осіб (зростання на 0,4%). У структурі захворюваності діти становлять 64%, а на попередньому тижні становили 66%", - зазначив перший замголови КМДА.

Поворозник додав, що до медичних закладів за 13-й тиждень госпіталізовано 153 особи, із них 129 дітей.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що у Києві знижується захворюваність на грип.

Як писало РБК-Україна, прийом дітей до перших класів у столичних школах розпочнеться 4 квітня 2019 року.