Школи Києва йдуть на канікули завчасно: у КМДА назвали дату

"Завтра ми відправляємо школи на канікули. Підкреслюю, не з понеділка, а від завтра, враховуючи епідеміологічні показники міста. Школярі точно будуть на канікулах один тиждень", - розповів Поворозник.

За його словами, після тижня канікул в КГГА прийматимуть рішення: продовжити їх, або ж перевести учнів на дистанційне навчання.

"Однак школи точно будуть закриті два тижні, включаючи 1-4 класи", - додав Поворозник.