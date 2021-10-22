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Школи Києва йдуть на канікули завчасно: у КМДА назвали дату

Автор: Марія Кучерявець

У Києві в школах розпочнуться осінні канікули раніше запланованого часу. Школярі підуть на відпочинок вже від завтра, 23 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі Україна24.

"Завтра ми відправляємо школи на канікули. Підкреслюю, не з понеділка, а від завтра, враховуючи епідеміологічні показники міста. Школярі точно будуть на канікулах один тиждень", - розповів Поворозник.

За його словами, після тижня канікул в КГГА прийматимуть рішення: продовжити їх, або ж перевести учнів на дистанційне навчання.

"Однак школи точно будуть закриті два тижні, включаючи 1-4 класи", - додав Поворозник.

Нагадаємо, до "червоної" зони адаптивного карантину найближчим часом внесуть Київ.

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Київшкола