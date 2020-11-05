Шкільна освіта на дистанції: досвід кращої дистанційної школи

Сьогодні дистанційна освіта вже не один із можливих варіантів, а необхідність. Родини все частіше розглядають варіант переходу на «дистанційку» вже сьогодні, не чекаючи чергового «неочікуваного» карантину та закриття шкіл. Адже батьки та учні добре запам’ятали негативний досвід онлайн-навчання, організованого очними школами навесні: вайбер-уроки, скани підручників, відсутність зворотного зв’язку та контролю збоку школи.

Що можуть запропонувати родинам дистанційні школи? Чим відрізняється навчання у профільній дистанційній школі від звичайної? На ці та інші актуальні запитання відповіла генеральний директор першої ліцензованої в Україні дистанційної школи «Оптіма» Марія Мілецька.

Чи можна нині говорити, що «Оптіма» не тільки перша дистанційна школа в Україні, а й найкраща, адже за результатами ЗНО 2020 найвищі результати серед усіх дистанційних шкіл України продемонстрували саме ваші випускники?

М.М. Так, «Оптіма» за результатами ЗНО посідає 23 місце серед усіх шкіл Києва та 41 місце серед ТОП-200 шкіл України. Це найкращий результат серед усіх дистанційних шкіл України. І більш ніж високий результат порівняно з усіма очними школами Києва, яких у столиці майже 500, і з 15 000 шкіл усієї України!

Ми, безумовно, раді таким високим досягненням наших випускників. І це, враховуючи той факт, що ми не проводимо спеціальні іспити чи тестування під час прийому нових учнів. В «Оптімі» навчаються абсолютно різні діти, з різною базою попередніх шкіл, але, зрештою, демонструють чудові знання.

У чому секрет? Чим «Оптіма» відрізняється від багатьох дистанційних та онлайн-шкіл, які за останні пів року з’явилися як гриби після дощу?

М.М. «Оптіма» заснована ще 2014 року, дистанційна освіта – це наш основний профіль. Учителі, тьютори, адміністрація, колектив школи – усі професіонально займаються дистанційною освітою. Саме це забезпечує високу якість освітніх матеріалів і відмінні результати в навчанні учнів.

Ми не адаптуємо матеріал очних шкіл, не використовуємо скани підручників, а створюємо свій контент, який цікавий та зрозумілий будь-якому учню – і першокласнику, і випускнику. «Оптіма» має налагоджену систему роботи та авторські освітні матеріали, які допомагають учневі здобувати якісні знання: комбіновані уроки, моделі 3D, анімації, освітні ігри, кейс-уроки та багато іншого. І важливо, що уроки школи – цікаві для дитини. Учень навчається не з примусу батьків або школи, а тому, що це йому подобається.

Чи відповідає дистанційна освіта потребам кожної дитини та родини?

М.М. Ми робимо все можливе, щоб індивідуально підлаштовуватися під кожну дитину, її графік та особливості сприйняття.

Школа пропонує дуже широкий асортимент: інтерактивні матеріали дистанційної освіти, доступні 24/7, уроки в режимі реального часу, тьюторинг, цікаві розвивальні ігри, профільні курси, супровід психолога та багато інших послуг.

Ми постійно вдосконалюємося та пропонуємо актуальні новинки. Наприклад, цьогоріч учні дистанційної школи вивчають англійську мову на одній із найкращих у світі онлайн-платформ для вивчення англійської – Oxfordlearn. А вдосконалити практичні навички можуть зі своїми однокласниками та вчителем під час занять «Speaking club». Причому ці послуги вже входять у вартість стандартного пакета.

Як карантин вплинув на кількість нових учнів школи? Скільки родин нині долучилося до «Оптіми»?

М.М. Цифри змінюються щодня, діти переходять до школи й на початку, і протягом усього навчального року. Сьогодні з нами вже понад 5 500 родин. Ми аналізували тенденції, і карантин, звісно, вплинув на рішення багатьох батьків. Але з початку карантину кількість вступників збільшилася не більше ніж на 20-25% від прогнозованих показників.

Ми працюємо з 2014-го, і щороку до нас приходять усе більше і більше родин. Головна мотивація вступників – вони шукають більш якісну та зручну альтернативу очним школам, а не ті чи інші тимчасові зовнішні фактори. І цей рік не є винятком.

З впевненістю можна стверджувати, що загальна тенденція – популярність «Оптіми» і дистанційної освіти загалом – залишається незмінною, карантин лише трішки прискорив цей процес.