Школы, высотки, погибшие и десятки жертв: главное о последствиях массированного удара по Украине

Кратко о главном:

В Днепре попадание в роддом и торговый центр. Предварительно пострадали около полутора десятков человек. Четыре - погибли.

В Харькове в результате массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением. В городе более 20 "прилетов". Один человек погиб, а 11 получили ранения. Повреждены медучреждения, склады, гражданские предприятия.

Во Львове есть погибший, восемь раненых. Есть "прилет" по жилому дому. Повреждены другие дома, а также детский садик и школы.

В Киеве повреждено здание станции метро "Лукьяновская" и жилые дома в нескольких районах. 18 пострадавших, два человека погибли.

В Одессе попадание в жилой дом. 15 человек получили ранения, среди них двое детей - 6 и 8 лет. Двое раненых в тяжелом состоянии

В Запорожье есть 10 пострадавших. Под завалами одной из построек остаются люди.

В Конотопе тоже ракетный удар. Трое травмированных.

Зафиксированы также повреждения во Львовской, Запорожской и Киевской областях.

Последствия атаки по городам

Киев

В Киеве всего по последним данным в результате атаки пострадали 18 человек, а еще 2 погибли.

По данным КГВА, для удара враг применил "Шахеды", крылатые ракеты Х-22/Х-32 из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с Миг-31К. В столице воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов.

Во время последней тревоги столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям. Силами ПВО над Киевом было сбито более 30 воздушных целей.

В результате атаки повреждено здание станции метро "Лукьяновская", ее временно закрывали, но она уже возобновила работу

Остальные последствия по районам Киева таковы:

В Подольском районе:

- возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2. Работает ГСЧС.

В Святошинском р-не:

- зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома;

- возгорание трех автомобилей. Оба пожара ликвидированы.

В Шевченковском р-не:

- возгорание в недостроенном бизнес-центре;

- повреждение жилого дома;

- возгорание на территории гаражей (ликвидировано);

- пожар на территории складских помещений;

- на территории нежилой застройке.

В Дарницком р-не:

- повреждение жилого многоэтажного дома;

- одного частного дома.

Львов

После прилетов "Шахедов" по Львову были нанесены ракетные удары. Взрывом поврежден многоквартирный дом и инфраструктура. 1 человек погиб, 9 ранены. Также пострадали строения детских садов и школа.

Обновлено 10:31. Число пострадавших из-за ракетного удара возросло до 13. Четверо из них госпитализировали.

По состоянию на этот час известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках и двух школах. Много поврежденных автомобилей.

Фото: последствия атаки во Львове (t.me/kozytskyy_maksym_official)

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