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Школы в Ужгороде с понедельника закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа

Ужгород, Пятница 02 февраля 2024 12:34
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Школы в Ужгороде с понедельника закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа Фото: школы в Ужгороде с понедельника закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С 5 по 9 февраля школы Ужгорода закрывают на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ужгородского городского совета.

Как отмечается, карантин относится также к городским художественным и спортивным школам, за исключением индивидуальных занятий. Однако детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

"В настоящее время фиксируется резкое осложнение эпидситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ужгороде - в течение недели зарегистрировано 1985 случаев заболеваний. По сравнению с прошлой неделей это больше на 69,5%, также отмечают циркуляцию COVID-19 и гриппа типа А и В", - сообщили в горсовет.

Также отмечают, что среди всех больных 55,5% - дети.

Заболеваемость детей школьного возраста выросла в 2,3 раза. Также на 36,3% возросло количество госпитализированных в медицинские учреждения города, 85% из них - дети.

"Таким образом, эпидемическая ситуация в Ужгороде на 5 неделе классифицируется как эпидемия высокой интенсивности с превышением эпидпорога на 80,1%", - добавили в горсовете.

Карантин в школах Украины

В Киевской области школы решили закрыть на карантин из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Как сообщили в Киевском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в области почти на 40% выросло количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ.

В связи с этим 32 школы в трех районах Киевской области перешли на дистанционное обучение:

  • Бориспольский район -18 школ;
  • Фастовский район - 7;
  • Броварской район - 7.

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