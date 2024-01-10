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Школы в Одесской области завтра возвращаются к очному обучению

Одесская область, Среда 10 января 2024 13:11
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Школы в Одесской области завтра возвращаются к очному обучению Фото: школы в Одесской области возвращаются к очному обучению (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Завтра, 11 января, все школы в Одесской области возвращаются к очному обучению. Они два дня работали в онлайн режиме из-за непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Благодаря слаженной работе наших коммунальщиков, энергетиков и всех служб, задействованных в преодолении последствий сложных погодных условий, с завтрашнего дня учебные заведения Одесской области всех типов и форм собственности возвращаются к очному обучению", - сообщил Кипер.

Он добавил, что заведения будут работать в своем обычном режиме согласно тому, какую форму обучения они избрали в начале учебного года - очную или смешанную.

Что предшествовало

Напомним, в Одесской области из-за непогоды школы работают в онлайн режиме 9 и 10 января.

При этом при детских садах и школах открыты дежурные группы, но детей при отсутствии острой необходимости рекомендовали оставлять дома.

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