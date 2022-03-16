У школах Києва відновлять навчальний процес

Вона зазначила, що директори всіх шкіл отримали чітку інструкцію, які платформи можна використовувати (про що вже повідомлено учням та їх батькам) та яка мета залучення учнів.

"Основне завдання - м’яко вводити школярів у навчання, відновлювати процес повторення знань та отримання нових. Такі підготовчі заходи стануть гарною основою для відновлення освітнього процесу", - сказала Фіданян.

Також, за її словами, для юних киян у дистанційному форматі відновили роботу секції Київської МАН та гуртки Київського Палацу дітей та юнацтва.

Наразі педагоги Київської МАН проводять індивідуальні онлайн консультації із вихованцями, що готуються до участі у 3-му всеукраїнському етапі Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Також триває підготовка до участі у міжнародних заходах та прийом конкурсних робіт КрутеЗНО.

Разом з тим Київський Палац дітей та юнацтва пропонує відвідати онлайн майстер-класи з народної творчості, тренінги з кризової психології, лайфаки з медіаграмотності, студію акторської майстерності, опанувати навичками соціальних комунікацій.

Нагадаємо, в 13 регіонах України школи вже повернулися до навчань. Однак форма залежить від безпекової ситуації.

Війна Росії проти України триває двадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.