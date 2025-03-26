Проект "Школа восстановления общин" вышел на финальный этап

В частности, во время последнего блока представители украинских громад исследовали, как функционирует Европейский Союз, как города налаживают международные связи, как эффективно управлять проектами и находить финансирование. От основ проектного менеджмента до реальных примеров из Таллинна и Вильнюса.

Обучение объединило 110 участников из 37 громад Украины. Деоккупированные, прифронтовые, временно оккупированные территории - эти громады собрались, чтобы получить необходимые знания, поделиться опытом и создать основу для будущего восстановления.

"Восстановление разрушенных украинских громад будет сложным, но возможным. Главное - правильный подход. Это будет возможно при условии четко расставленных приоритетов, правительственных программ поддержки, региональной и местной политики, направленной на поддержку бизнеса и предпринимателей, а также формирования четкого плана действий и мероприятий по возвращению жителей", - считает участница обучения, представительница Бахмутской громады Наталья Отюнина.

В целом обучение длилось с октября 2024 года, включало четыре ключевых модуля, в рамках которых проводились лекции (в том числе и открытые) от ведущих украинских и международных экспертов, а также форумы и воркшопы с участием представителей власти, экспертов и международного сообщества:

Стратегия для громады: государственный и международный уровень

Экономическое моделирование, восстановление городов и территорий

Сохранение общины, возвращение людей и преодоление социальных конфликтов

Ресурсы проекта и привлечение инвестиций

Каждый из этих блоков давал участникам глубокое понимание современных вызовов и реальных возможностей для восстановления их общин.

"Никто, кроме нас, не отстроит Украину. Ни ЕС, ни США, ни любые международные партнеры. Поэтому мы должны найти единомышленников для создания будущего, которое будет лучше, чем было. Важно визуализировать проблемы, достижения и сильные стороны. Мы начинаем процесс восстановления, который продлится не один год, а десятилетия. Наша задача - довести дело до логического конца, даже если завершить этот процесс смогут наши преемники", - делится представитель Горностаевской громады, Евгений Овдак.

Кульминацией обучения станет воркшоп, во время которого участники доработают и представят свои наработки - "Профиль восстановления громады". Это не просто документ, а стратегическая дорожная карта для каждой громады, содержащая видение, миссию, пошаговый план действий и реальные проекты для будущего развития. Эта работа является практическим результатом всего пройденного курса и станет основой для реальных изменений в громадах.

"Команда муниципалитета Мариуполя запустила "Школу восстановления громад" как стратегически важный проект, который дает шанс украинским менеджерам получить уникальные знания от лучших зарубежных и международных преподавателей. Украине очень нужны квалифицированные, заинтересованные и мотивированные управленцы, которые готовы закатать рукава и много работать, чтобы построить экономически сильные и комфортные для жизни громады", - отмечает Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Первый набор Школы уже показал свою эффективность: выпускники стали менеджерами восстановления своих громад, готовыми к практическим вызовам. Они получили не только знания, но и реальные кейсы, опыт коллег и международных экспертов, которые можно применить уже сегодня.

Напомним, проект "Школа восстановления громад" основан Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь Реборн" с целью подготовки муниципальных менеджеров для периода восстановления. Реализация проекта осуществляется при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института IRI Ukraine в партнерстве с Метинвест и SCM Рината Ахметова. Образовательные партнеры проекта: Метинвест Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".