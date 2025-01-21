Кожа и кости: ТОП-6 оригинальных материалов в отделке авто

Автомобильный мир давно уже не разделяется на фанатов бешеного драйва и поклонников комфорта - уюта и удобства в салоне хотят все водители. Поэтому дизайнеры интерьера изо всех сил стараются поразить потребителя чем-то удивительным - и материалами отделки в том числе.

После того как конструкторы и технологи научились делать отделку салонов эргономичной и травмобезопасной, они взялись за вариации с подбором материалов. Которые стали еще более эффективным инструментом воздействия на потребителя: тут вам и эргономика, и показатель статуса, и приятные тактильные ощущения, и отдых для глаз.

Вместе с развитием автомобиля менялись и материалы, которые доминировали в отделке интерьеров - и что интересно, совсем не обязательно эти усовершенствования связаны с развитием технологий.

Здесь мы упомянем только, как на нас, наиболее интересные материалы - возможно, вам что-то понравится и вы захотите украсить соответствующим образом свое авто:

Корень ореха, кап тополя (например, особые комплектации BMW 5-Series E39, Mercedes S-Series), кап карельской березы - на самом деле именно эта экзотика, а не абстрактная "древесина", украшает интерьеры премиальных машин;

Алюминий. Крылатый металл в отделке намекает на спортивный характер авто. На самом деле алюминий и сплавы на его основе использованы не в чистом виде, а, как и вышеупомянутая древесина, защищены слоем стойкого лака - иначе металл будет окисляться и вымазывать все вокруг черной окисью;

Карбон. Углепластиковые вставки и целые детали в салоне тоже намекают на принадлежность машины к классу спортивных. Кроме того, композит, из которого делают формульные болиды и комичные корабли, довольно дорогой, так что он доступен только для состоятельных автомобилистов;

Мех животных. Кожа страуса и электрического ската на торпедо и креслах - это мелочи на фоне меха белки, которым украшают салоны некоторых "Роллс-Ройсов". Коврики из овечьей шерсти тоже можно встретить именно в Rolls-Royce;

Экокожа. Не все производители настолько отважны, чтобы игнорировать натиск защитников животных. Поэтому маркетологам более простых компаний пришлось придумывать, под каким соусом подать потребителю дермантин вместо натуральной коровьей или телячьей кожи. И совместными усилиями для кожзаменителя придумали красивое слово экокожа. У кого сиденья именно из такого - гордитесь, над этим словом работала целая когорта профессионалов;

Экологические смеси. Некоторые автопроизводители, чтобы поднять свое реноме в глазах экологических активистов, начали использовать в салоне детали, полученные из переработанного бытового мусора или чего-то подобного. Например, у Volvo в дело идут пластик от старых оконных рам, лен и волокно из семян льна. Даже шерстяная обивка теперь часто не совсем шерстяная, ведь содержит до 70% переработанного полиэстера.

Коротко

Не спешите отворачиваться от модели авто, которая вам очень нравится, но в которой не нравится отделка интерьера. Подскажем вам, что в Украине есть замечательные тюнинг-ателье, которые могут заменить в салоне как отдельные элементы, так и полностью всю обивку. Конечно, цена у профессионалов часто кусается, но чтобы компенсировать дополнительные расходы вы можете сознательно выбрать в салоне или на рынке машину с самым дешевым штатным интерьером.