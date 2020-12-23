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Шкарлет обіцяє "задовольнити студентів" новими стипендіями

Автор: Даша Харченко

Міністерство освіти і науки разом з Міністерством фінансів напрацьовують нові можливості стипендіального забезпечення. Зокрема розглядається можливість преміювання студентів.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає пресслужба МОН.

За його словами "студентство має бути задоволеним".

"Нещодавно міністерство запропонувало зміни щодо розширення можливостей стипендіального забезпечення, зокрема преміювання студентів, збільшення кола стипендіатів", - зазначив Шкарлет.

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Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти й науки України. До цього він виконував обов'язки глави Міносвіти. При цьому парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру.

РБК-Україна також писало, що в Україні збільшать державні виплати дітям-сиротам, а також особам, які позбавлені батьківського піклування. Також будуть збільшені щорічні виплати грошової допомоги на придбання навчальної літератури.

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