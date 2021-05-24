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Шкарлет про насильство та суїциди в школах: механізми боротьби відпрацьовуємо з Аваковим

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Києва, Понеділок 24 травня 2021 14:26
Шкарлет про насильство та суїциди в школах: механізми боротьби відпрацьовуємо з Аваковим Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством внутрішніх справ відпрацьовує механізми боротьби з насильством і суїцидами в школах. Відомства мають намір посилити профілактику подібних випадків.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, для забезпечення безпеки за кожною школою закріпили поліцейського. Крім того, разом з МВС і Національною поліцією готують меморандум, який передбачатиме роботу ювенальної поліції.

Шкарлет підкреслив, що поліція розглядається як партнер, як захисник прав і свобод всіх учасників освітнього процесу від агресивних проявів і спалахів прихованої агресії.

"По-друге, після нехороших історій з "Синім китом" (суїцидальні групи в соціальних мережах, - ред.), таблетками, квестами і самогубствами (це кричущі випадки) ми з Арсеном Аваковим сьогодні дуже щільно співпрацюємо над тим, щоб відпрацювати механізми, що посилюють профілактику", - зазначив міністр.

Він також додав, що в Україні з'являться освітні курси для дітей і батьків в частині соціальних мереж, а також посилять комунікацію з питання поведінки дітей в цих мережах.

Нагадаємо, в лютому 2021 року в Боярці Київської області дві учениці сьомого класу наковталися таблеток, одна з них померла. Також повідомлялося, що кожна проковтнула по 40 таблеток, щоб перевірити вплив препарату на організм.

Також читайте в матеріалі РБК-Україна про те, чи захищені українські школи від терактів за типом стрілянини в російській Казані.

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