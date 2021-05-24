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Шкарлет о насилии и суицидах в школах: механизмы борьбы отрабатываем с Аваковым

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Киев, Понедельник 24 мая 2021 14:26
Шкарлет о насилии и суицидах в школах: механизмы борьбы отрабатываем с Аваковым Фото: министр образования и науки Сергей Шкарлет (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство образования и науки совместно с Министерством внутренних дел отрабатывает механизмы борьбы с насилием и суицидами в школах. Ведомства намерены усилить профилактику подобных случаев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, для обеспечения безопасности за каждой школой закрепили полицейского. Кроме того, вместе с МВД и Национальной полицией готовят меморандум, который будет предусматривать работу ювенальной полиции.

Шкарлет подчеркнул, что полиция рассматривается как партнер, как защитник прав и свобод всех участников образовательного процесса от агрессивных проявлений и вспышек скрытой агрессии.

"Во-вторых, после нехороших историй с "Синим китом" (суицидальные группы в социальных сетях, - ред.), таблетками, квестами и самоубийствами (это вопиющие случаи) мы с Арсеном Аваковым сегодня очень плотно сотрудничаем над тем, чтобы отработать механизмы, усиливающие профилактику", - отметил министр.

Он также добавил, что в Украине появятся образовательные курсы для детей и родителей по части социальных сетей, а также усилят коммуникацию по вопросу поведения детей в этих сетях.

Напомним, в феврале 2021 года в Боярке Киевской области две ученицы седьмого класса наглотались таблеток, одна из них умерла. Также сообщалось, что каждая проглотила по 40 таблеток, чтобы проверить воздействие препарата на организм.

Также читайте в материале РБК-Украина о том, защищены ли украинские школы от терактов по типу стрельбы в российской Казани.

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