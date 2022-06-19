Шкарлет: лише дві школи з 60 погодилися працювати з окупантами в Херсоні

У непідконтрольному українській владі Херсоні лише дві школи з 60 погодилися працювати з окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра освіти і науки Сергія Шкарлета для "Суспільного".
За його словами, на сьогодні немає інформації, щоб будь-яка школа на окупованих територіях формувала освітній процес за російськими стандартами. Хоча надходять сигнали про спроби росіян з 1 вересня запровадити свої стандарти.
"Але я знаю тільки поодинокі випадки. Якщо взяти, наприклад, Херсон, то з 60 директорів шкіл тільки двоє погодилися працювати із загарбниками. Більшість шкіл все одно продовжуватимуть освітній процес за українськими стандартами", - зазначив Шкарлет.
Він підкреслив, що Міністерство тримає зв'язок з освітянами та директорами обласних департаментів освіти. Міністр додав, що незважаючи на те, що російські підручники ще масово не завозяться, будуть спроби впровадити російський освітній процес.
Нагадаємо, раніше Шкарлет розкрив деталі про те, яким буде наступний навчальний рік 2022/23.
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