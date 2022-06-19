Шкарлет: лише дві школи з 60 погодилися працювати з окупантами в Херсоні

У непідконтрольному українській владі Херсоні лише дві школи з 60 погодилися працювати з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра освіти і науки Сергія Шкарлета для "Суспільного" .

За його словами, на сьогодні немає інформації, щоб будь-яка школа на окупованих територіях формувала освітній процес за російськими стандартами. Хоча надходять сигнали про спроби росіян з 1 вересня запровадити свої стандарти.

"Але я знаю тільки поодинокі випадки. Якщо взяти, наприклад, Херсон, то з 60 директорів шкіл тільки двоє погодилися працювати із загарбниками. Більшість шкіл все одно продовжуватимуть освітній процес за українськими стандартами", - зазначив Шкарлет.

Він підкреслив, що Міністерство тримає зв'язок з освітянами та директорами обласних департаментів освіти. Міністр додав, що незважаючи на те, що російські підручники ще масово не завозяться, будуть спроби впровадити російський освітній процес.